La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Western New Mexico University (WNMU) firmaron un convenio de doble titulación, con el objetivo de establecer un programa de doble grado a nivel licenciatura que fortalezca la colaboración académica internacional y genere nuevas oportunidades de formación para los estudiantes.

Este acuerdo permitirá a los alumnos obtener el grado de Licenciado en Relaciones Internacionales con opción Estudios del Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, así como el título de Bachelor of Applied Sciences in General Business por parte de Western New Mexico University.

El convenio fue signado por el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH, y el Dr. Christopher Maples, rector interino de WNMU, quienes destacaron la importancia de impulsar alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo académico y profesional de los universitarios.

Durante la firma estuvieron presentes: el Mtro. Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la Mtra. Lizza Ivett Solís Chávez, directora de Relaciones Internacionales UACH; el C.P. Santiago de las Casas Aguirre, jefe del Departamento de Vinculación de Relaciones Internacionales; así como el Dr. Magdaleno Manzanares, vicepresidente de la División de Relaciones Exteriores WNMU, y la Mtra. Brenda Díaz Núñez, coordinadora del Programa Internacional de la División de Relaciones Exteriores WNMU.

A través de este convenio, ambas instituciones fortalecerán la cooperación académica y ampliarán las opciones de internacionalización para los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con opción Estudios del Desarrollo.