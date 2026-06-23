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Evalúan a más de 8 mil 500 estudiantes con examen internacional de inglés

by Valeria García
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Más de 8 mil 500 estudiantes de nuevo ingreso realizaron el examen internacional EF Standard English Test (EF SET), aplicado por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), en sintonía con la Agenda Estatal de Inglés.

La evaluación digital abarca desde el nivel A1 hasta el C2, de acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que evalúa la comprensión lectora y auditiva.

El objetivo es obtener un diagnóstico preciso que funcione como base, para diseñar estrategias pedagógicas personalizadas desde el arranque del ciclo escolar.

Para lograr un proceso ágil y eficiente, la institución desplegó su infraestructura tecnológica en cada centro educativo, al equipar los laboratorios con computadoras, acceso a Internet y diademas especializadas. 

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Esta acción se complementa con un programa permanente de capacitación y acompañamiento para docentes y estudiantes, con un modelo bilingüe adaptado a las exigencias globales.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, dijo que el dominio de un segundo idioma es una competencia indispensable para el éxito profesional, por lo que la información obtenida permitirá estructurar una formación más sólida y competitiva. 

Reiteró el compromiso de dotar a los jóvenes de herramientas que les abran puertas en el sector productivo y faciliten su movilidad internacional.

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