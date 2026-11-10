Original y Copia / Certeza Electoral

Por Martín de J. Takagui

El morenista Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reconoció que no ha logrado los acuerdos suficientes para que por consenso se apruebe el contenido y las bases de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituya a la renunciada y casi prófuga de la justicia Guadalupe Tadei.

Durante una entrevista que concedió en el estado de Puebla, a donde asistió para acompañar a los legisladores morenistas que dieron su segundo informe de actividades, el también coordinador de los diputados federales morenistas dijo que frente a la falta de consensos, podrían ejercer la mayoría que ostenta su grupo parlamentario con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT).

Y todo esto porque Morena y el Gobierno, como el propio INE no quisieron actuar de inmediato interponiendo una denuncia por todas las tranzas y cochupos que hicieron Guadalupe Tadei, su familia y su amante, el proveedor preferido del árbitro electoral y esperaron más de dos semanas para que el propio INE presentara una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Nada habría sido diferente si de inmediato Ernestina Godoy, titular de la FGR hubiera anunciado que se iniciaba una investigación de oficio, que lo ameritaba por todos los cochupos que se dieron a conocer en videos, fotografías, y documentos que aparecieron en donde quedaron plenamente embarcados todos los antes mencionados y muchos más, con la venia de la propia Tadei.

De cualquier forma, aunque la FGR tenga las denuncias y las pruebas en sus manos, como se vio con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien sigue gozando de toda la impunidad que brinda el manto protector del Gobierno Federal, y así podrían haberlo hecho, pero ya se sembró la duda entre la sociedad.

Estos dos antecedentes, la falta de consensos en la Cámara de Diputados y la falta de acción por parte de la FGR, además de las propias acciones de la ex presidenta del INE hoy mantienen una situación y una imagen de la institución en la que no se puede confiar.

Y es que se trata de la institución que organiza, promueve, aprueba candidatos, fiscaliza campañas y precampañas, supervisa la impresión de boletas y materiales electorales, además de que coordina la integración de las mesas directivas de casilla, y para acabar pronto se encarga de todo lo que tiene que ver con las elecciones federales de 2027, que dicen “son las más grandes de la historia democrática de México”.

Se espera que poco más de cien millones de mexicanos puedan asistir a las urnas el primer domingo de junio del próximo año, solamente faltan siete meses, pero el árbitro electoral está hoy en su crisis más grave de las más de tres décadas que tiene de existencia ek órgano electoral ciudadanizado.

Gobierno y partidos políticos, lejos de buscar puntos de coincidencia se confrontan, se culpan unos a otros, la presidente Claudia Sheinbaum, lejos de decir que se ejerza toda la acción de la justicia para castigar a los responsables, se ha dedicado a decir que la corrupción inició desde hace lustros y pidió a la Auditoría General de la Federación audite todas las administraciones del órgano electoral para determinar si hubo irregularidades antes de 2023, cuando fue electa la señora Tadei.

Por otro lado los partidos políticos de oposición se aferran a buscar que el gobierno y Morena reconozcan que fue propuesta de ellos nombrar a Tadei, pero ellos insisten en que fue producto de una insaculación, la diferencia es que todos los que estaban en la quinteta que participó en la tómbola de donde fue insaculada.

Frente a la situación que prevalece en el proceso de elección, en donde ni siquiera se ha podido emitir la convocatoria, es muy probable que este jueves 12 de noviembre, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados van a mayoritear para emitir la convocatoria y a partir de ello, es casi seguro que todos los partidos de oposición se mantengan en contra de todo lo que vaya ocurriendo en el proceso de selección de la nueva presidenta del INE.

En estos momentos, cuando el proceso electoral inició legalmente en el mes de septiembre y ya se han tomado decisiones, el nombrar a una persona como presidenta del INE, sería como sacar a un soldado sin fusil, pues además han renunciado de puestos claves del INE, al menos 30 personas, cuyos sustitutos también estarían en las mismas condiciones de la presidenta.

Por ahora, Blanca Cruz García, es la consejera presidenta del INE sustituta, quien se hizo cargo por un nombramiento de emergencia, frente a la renuncia de la señora Tadei, quizás ella sería la más idónea para que permaneciera en ese lugar, siendo ratificada por la Cámara de Diputados, pero seguramente Ricardo Monreal lo que busca es que el nombramiento sea producto del trabajo legislativo de los diputados federales.

Hoy no existe una certeza electoral, no existe confianza en el árbitro electoral, el nombramiento de la nueva presidenta difícilmente contará con la legitimidad y la confianza de la sociedad, lo que pone en riesgo la credibilidad de los resultados de los próximos comicios federales.