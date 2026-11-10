El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) atendió a habitantes de colonias de la zona poniente de Ciudad Juárez, afectados por las lluvias registradas en la región, durante la semana del 1 al 7 de noviembre.

En esta jornada se llevaron a cabo 17 limpiezas de viviendas y la atención de tres socavones en las colonias Francisco Sarabia y Puerto La Paz.

Además se trabajó con un volumen total de 15 mil 728 metros cúbicos de material, entre relleno, retiro de azolve y material de rastreo, para atender las afectaciones.

Como parte de los trabajos de rastreo, se realizaron labores en la calle Artículo 123, en los tramos de Loreto a Juan Bonilla y de Baja California a Tecate; en calle Tijuana, de Artículo 27 a Guillermo Prieto Luján; en calle Del 57, de Loreto a Marcelo Caraveo Bohemia; calle Esteban Coronado, de Navojoa a Santiago y en calle Artículo 27, de Nogales a Navojoa.

También se atendió el acceso a la colonia Renacimiento y las calles interiores de este sector.

En cuanto al retiro de azolve, las cuadrillas trabajaron en la calle Marcelo Caraveo, de Loreto a Navojoa; León Guzmán, de Navojoa a Santiago; circuito Guerrero Negro a Ramón Aranda; el crucero de Baja California y Manuel Acuña; Mariano Escobedo y Loreto; calle Mimbre hasta el arroyo El Venado; arroyo Caborca, desde Mauricio Corredor hasta José Mora; así como en el cruce de 16 de Septiembre y Rumorosa.

Los trabajos de relleno se realizaron en la calle Vicente Espinoza (Cananea), hasta Francisco Sarabia, donde se atendió un socavón; en el cruce de Santiago y León Guzmán; en Camino Real y Navojoa, también por un socavón; en calle Salvador Herrera, y en Alonso Caso, en el tramo de Guerrero Negro a Pablo Sidar.

Para llevar a cabo estas labores se utilizó maquinaria y equipo operativo, integrado por seis camiones de volteo, tres camionetas tipo pick up, dos retroexcavadoras, tres motoconformadoras, un minicargador, una excavadora y un cargador frontal, con los que se atendieron los distintos puntos afectados.