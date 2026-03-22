Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Exteriores de Cuba, afirmó que las fuerzas armadas del país se preparan ante una posible agresión militar por parte de Estados Unidos , ante las recientes tensiones y declaraciones de Trump.

En entrevista para el programa ‘Meet the Press’ de la cadena NBC News, indicó que aunque la agresión militar es poco probable, Cuba debe prepararse para ese tipo de situaciones.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, dijo.

“Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, explicó.

Fernández de Cossío declaró que no hay “ninguna justificación” para que el gobierno estadunidense despliegue una acción militar en contra del país, asegurando que, al ser una nación pacífica, no representa “ninguna amenaza”.

Los conflictos entre ambos países se intensificaron tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, en una intervención realizada en los primeros días del año en Caracas, Venezuela.

Desde entonces, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, con ascendencia cubana, declararon que Cuba podría ser el siguiente país para llevar a cabo una acción militar.

“Si viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría preocupado”, declaró Rubio en ese momento.

En seguimiento a las advertencias, Trump aseguró esta semana que sería un “honor tomar” el país y poder hacer con el territorio cubano lo que quisiera.

El bloqueo de hidrocarburos ha aumentado las tasas de apagones crónicos, paralizando casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas.

En un intento por agudizar la crisis en el país, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que le suministren petróleo. Además, tras el derrocamiento de Maduro, se cortó el envío de hidrocarburos a la isla, lo cual ha afectado al sector energético.

“Es una situación muy grave, y estamos actuando de la forma más proactiva posible para hacer frente a las circunstancias. Esperamos que este boicot no dure y no se mantenga para siempre”, expresó.

El viceministro de Exteriores reiteró además que Cuba “no tiene ningún conflicto” con Estados Unidos: “Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”.

“Estamos abiertos a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa que estoy seguro que la mayoría de estadunidenses apoyaría”, afirmó.

Milenio