La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido del 20 al 21 de julio de 2026, el Departamento de Bomberos brindó 40 servicios a la ciudadanía, mientras que Rescate Municipal atendió 14 servicios, sin que se registraran incidentes sobresalientes.



La dependencia destacó que, pese al pronóstico de tormentas para Ciudad Juárez entre las 16:00 y las 22:00 horas del lunes, no fue necesario atender servicios relacionados con las condiciones meteorológicas dentro del municipio.



De acuerdo con el reporte, el sistema de tormentas cambió de trayectoria y afectó de manera considerable al poblado de Palomas, donde se registraron inundaciones en viviendas y diversas zonas de la comunidad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas, aunque sí se presentaron daños materiales derivados de las lluvias.



Protección Civil reiteró que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante la posibilidad de cambios en los pronósticos meteorológicos.