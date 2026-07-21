martes, julio 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » “Otra vez los ‘colados’ de Las Torres: maniobra pone en riesgo a automovilistas”
Ciudad JuárezPortada

“Otra vez los ‘colados’ de Las Torres: maniobra pone en riesgo a automovilistas”

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Ciudad Juárez.- La falta de cultura vial volvió a quedar evidenciada en la avenida de Las Torres, donde un conductor fue captado realizando una maniobra para incorporarse de manera indebida a la fila de vehículos que esperaban cruzar el puente vehicular ubicado en el cruce con el bulevar Zaragoza.

@juareznoticias.com

"Otra vez los 'colados' de Las Torres: maniobra pone en riesgo a automovilistas"

♬ sonido original – juareznoticias

El video, enviado por un lector de JuárezNoticias.com, muestra cómo el automovilista utiliza el carril lateral de incorporación y salida para avanzar varios metros, evitando la larga fila que se forma diariamente antes del paso a desnivel.

De acuerdo con ciudadanos, esta práctica se ha vuelto frecuente en distintos puentes y túneles de la avenida de Las Torres, donde el tránsito se reduce a dos carriles, generando un cuello de botella en horas de mayor circulación.

En lugar de esperar su turno, algunos conductores aprovechan el carril lateral para avanzar y después intentan incorporarse de forma repentina, obligando a otros automovilistas a frenar o ceder el paso. Estas maniobras aumentan el riesgo de choques y contribuyen a que el congestionamiento sea todavía mayor.

banner

Automovilistas señalaron que este tipo de acciones provoca molestia entre quienes sí respetan la fila.

You Might Also Like

You may also like

Protección Civil atendió 54 servicios en las últimas 24 horas; sin incidentes...

Presenta Obras Públicas avances y nuevos proyectos de infraestructura para la ciudad

Supervisa Héctor Rafael Ortiz Orpinel trabajos de bacheo en Riberas del Bravo...

CONALEP Chihuahua fortalece su presencia internacional con histórica alianza estratégica en China...

Regresan actividades administrativas a la UACJ tras el periodo vacacional de verano

Llama Kenia López Rabadán a reconstruir la relación entre México y EU...