Ciudad Juárez.- La falta de cultura vial volvió a quedar evidenciada en la avenida de Las Torres, donde un conductor fue captado realizando una maniobra para incorporarse de manera indebida a la fila de vehículos que esperaban cruzar el puente vehicular ubicado en el cruce con el bulevar Zaragoza.

@juareznoticias.com "Otra vez los 'colados' de Las Torres: maniobra pone en riesgo a automovilistas" ♬ sonido original – juareznoticias

El video, enviado por un lector de JuárezNoticias.com, muestra cómo el automovilista utiliza el carril lateral de incorporación y salida para avanzar varios metros, evitando la larga fila que se forma diariamente antes del paso a desnivel.

De acuerdo con ciudadanos, esta práctica se ha vuelto frecuente en distintos puentes y túneles de la avenida de Las Torres, donde el tránsito se reduce a dos carriles, generando un cuello de botella en horas de mayor circulación.

En lugar de esperar su turno, algunos conductores aprovechan el carril lateral para avanzar y después intentan incorporarse de forma repentina, obligando a otros automovilistas a frenar o ceder el paso. Estas maniobras aumentan el riesgo de choques y contribuyen a que el congestionamiento sea todavía mayor.

Automovilistas señalaron que este tipo de acciones provoca molestia entre quienes sí respetan la fila.