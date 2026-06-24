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Recibe SIDE a representantes de JETRO para colaboración económica

by Valeria García
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Con el propósito de fortalecer los lazos económicos entre Japón y la entidad, así como identificar nuevas oportunidades de colaboración e inversión, representantes de la compañía transnacional Japan External Trade Organization (JETRO) visitaron a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

El encuentro dio paso a un intercambio de perspectivas en relación con el entorno económico de ambas regiones, así como sus ventajas competitivas y el potencial de crecimiento en sectores estratégicos de cada una.

Durante el encuentro se destacaron la manufactura avanzada, ubicación estratégica y el talento especializado de capital humano que caracteriza a la entidad.

Además, las autoridades locales y la delegación abordaron la posibilidad de impulsar mayores oportunidades para la llegada de proyectos de inversión.

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La reunión fue posible gracias a la estrategia Invest in Chihuahua, que ha permitido consolidar y posicionar a Chihuahua como un destino competitivo, confiable y preparado para el crecimiento global.

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