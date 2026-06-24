Realizan 5ª Reunión del Comité Estatal de Manejo del Fuego 2026

Se realizó la 5ª Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Manejo del Fuego 2026, donde se revisaron las acciones implementadas durante la actual temporada de incendios.

Dicho comité está integrado por representantes de los tres niveles de gobierno, autoridades ambientales, corporaciones de seguridad, organismos de protección civil y fuerzas armadas, por lo que el encuentro tuvo lugar en la sede del órgano interinstitucional; en el Centro Estatal de Manejo del Fuego.

Los trabajos son encabezados por la Secretaría de Desarrollo Rural, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En la sesión se compartieron reportes sobre las incidencias registradas en distintas regiones de la entidad y se evaluó la efectividad de las estrategias aplicadas para la atención de los siniestros, además de revisar los pronósticos meteorológicos y las perspectivas para las próximas semanas.

Al corte de hoy se reporta un incendio forestal activo en Janos, que es atendido por 22 combatientes y se encuentra controlado. En lo que va de 2026 se han registrado 312 siniestros, con una superficie preliminar afectada cercana a las 16 mil hectáreas, principalmente de pastizales y arbolado adulto o de renuevo viejo.

Gracias al trabajo coordinado entre instituciones y combatientes, la entidad mejoró su posición a nivel nacional, al pasar del cuarto al quinto lugar en número de incendios registrados y del primero al noveno lugar en superficie afectada, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estas reuniones permiten fortalecer la coordinación interinstitucional, optimizar recursos y mantener una respuesta oportuna y eficiente ante los incendios, lo cual contribuye a la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de las y los chihuahuenses.