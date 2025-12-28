Ante la alerta de bajas temperaturas, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones en sus hogares y comercios para evitar fugas de agua ocasionadas por el congelamiento de las tuberías.

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades de Protección Civil, el termómetro descenderá y es común que las líneas de agua se vean afectadas, lo cual puede provocar rupturas en las instalaciones domésticas y desperdicio del recurso, así lo comentó Marco Licón, Director Ejecutivo de la J+.

“En esta temporada invernal, lo más efectivo es aislar las tuberías expuestas al exterior con material térmico, al igual también cubrir los medidores del agua con cartón o plástico, también otra recomendación es revisar fugas o filtraciones en llaves, sanitarios, tuberías antes de que inicien las heladas”, refirió.

La J+ recuerda que estas medidas no solo ayudan a prevenir daños costosos en las tuberías, sino también a evitar el desperdicio de agua.

Para reportar fugas, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 073, o a través de las redes oficiales de la J+.