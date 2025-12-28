La Secretaría de Cultura informó que el 17 de enero de 2026, vence el plazo de la convocatoria para integrarse como ejecutante de violín en la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH).

Los interesados deben enviar vía correo electrónico a convocatoriasofech@gmail.com, que debe tener adjunto un comprobante de estudios musicales con especialidad en violín, currículum con fotografía y datos personales completos.

Además de incluir dos referencias de personas reconocidas en el ámbito musical, que avalen la experiencia y solvencia profesional del aspirante, nombre, teléfono, correo electrónico, el título y la cédula profesional.

La audición se realizará en dos rondas; la primera será por medio de videos, que deben entregarse antes del 17 de enero próximo.

Los mejores de la primera etapa participarán en una segunda fase, que se desarrollará en modalidad presencial a telón cerrado el 25 de febrero de 2026, en la Sala de Ensayos de la OFECH.

Dicho espacio se ubica en el Centro Cultural Bicentenario “Carlos Montemayor”, en el cruce de las avenidas Universidad y División del Norte, sin número, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

Los resultados se darán a conocer a más tardar una semana posterior a la fecha de la audición presencial.

Para más información visitar el siguiente enlace: https://tinyurl.com/Convocatoria-Violin