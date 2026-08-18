Reconocen internacionalmente a Profesora-Investigadora de la UACJ Campus Cuauhtémoc

En reconocimiento a su trayectoria, desempeño y liderazgo en el ámbito educativo, cultural y social, la doctora Patricia Islas Salinas, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Campus Cuauhtémoc recibió diversas distinciones otorgadas por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE), durante una ceremonia virtual.

Entre los reconocimientos entregados se encuentra el Doctor Honoris Causa, distinción que reconoce su destacada contribución en favor de la educación cultura y desarrollo social.

Recibir el galardón a la excelencia educativa, otorgado por la OIICE, y el Doctor Honoris Causa, representa para mí que asumo con profundo sentido de la responsabilidad. Agradezco a la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad

Educativa por esta distinción que interpreto no como un reconocimiento individual, sino como un homenaje a todas las personas que creen que la educación sigue siendo la fuerza más poderosa para transformar las vidas y construir comunidades más justas y abrir caminos hacia un futuro con mayor dignidad y esperanza”, mencionó la doctora Islas.

Asimismo, la doctora Islas recibió el Certificado de Miembro Preferencial y la Orden Dorada Magisterial, otorgados por la Junta Directiva de la OIICE en reconocimiento a su desempeño y liderazgo en la labor educativa, cultural y social.

“A lo largo de mi trayectoria, he aprendido que educar trasciende la trasmisión de conocimientos. Educar significa escuchar, acompañar, reconocer la diversidad, tender puentes entre culturas y sembrar oportunidades allí donde parecieran no existir. Cada estudiante, cada docente, cada familia y cada comunidad con la que he tenido el privilegio de trabajar ha dejado una huella imborrable en mi vida profesional y humana”, expresó la doctora Islas.

Estas distinciones representan un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de la doctora Patricia Islas Salinas con el fortalecimiento de la educación y la generación de acciones que contribuyen a la inclusión en el ámbito educativo.