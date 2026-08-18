Dan diez años cárcel a presunto extorsionador; se hacía pasar por miembro de La Mayisa

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Jesús Alfredo A. Ch., por el delito de extorsión con penalidad agravada.

el hoy sentenciado se sometió a un procedimiento especial abreviado, en el cual aceptó su plena responsabilidad en los hechos que tuvieron lugar el día 08 de septiembre del 2025 en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado ingresó a una empresa ubicada sobre el Periférico Vicente Lombardo Toledano, en la colonia Rinconada Los Nogales, en donde se encontraban laborando las víctimas con quienes se identificó como “miembro activo del grupo delictivo denominado “La Mayiza”.

Acto seguido, les mostró diversas imágenes mediante su teléfono celular, en el cual se observaba visiblemente armado, para después solicitarles el pago de una cuota mensual para “dejarlos trabajar y no causarles daño”, motivo por el cual, una de las víctimas tomó dinero de la caja registradora y se lo entregó.

El ahora sentenciado abandonó el lugar, pero fue detenido momentos inmediatos después en términos de la flagrancia, asegurándole objetos relacionados, así como el numerario entregado.

Durante la audiencia ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa pena, quedó cabalmente acreditada su responsabilidad penal.