Con el objetivo de minimizar las molestias a los estudiantes, personal docente, padres de familia y habitantes del sector, durante el periodo vacacional se llevarán a cabo trabajos de reposición del sistema de drenaje sanitario en la colonia Satélite.

Como parte de estas acciones, a partir del lunes 29 de junio, será necesario el cierre parcial de la calle Neptuno, específicamente dos carriles de circulación, por lo que, se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

El ingeniero César Triana, director de Obra de la JMAS, informó que, dando seguimiento a la instrucción de la Gobernadora Maru Campos y del encargado de despecho de la JMAS, Alberto Paredes, se continúa con el proyecto Satélite de sustitución del sistema de drenaje sanitario, incluyendo las descargas y tomas domiciliarias conectadas a la red.

“El proyecto registra un 46 por ciento de avance y aprovechando el periodo vacacional, iniciaremos con la instalación de tubería de la calle Neptuno”, explicó.

Detalló que, la obra contempla la instalación de 271 metros lineales de tubería de 18 pulgadas para drenaje sanitario, así como 57 metros lineales de tubería de 8 pulgadas y la construcción de cinco pozos de visita.

“Durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa se trabajó con la intervención de 106 metros lineales de la calle Urano hacia el norte, y en esta ocasión, se trabajarán 271 metros sobre la calle Neptuno”, recordó.

Estos trabajos son necesarios debido a que la infraestructura existente presenta un deterioro, además de encontrarse colapsada en algunos tramos y haber concluido su vida útil.

Con esta obra, la JMAS busca mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario, prevenir posibles fugas y obstrucciones, y garantizar un servicio más eficiente y confiable para los habitantes de la zona.

Asimismo, el ingeniero Triana, señaló que, se ha tramitado los permisos necesarios con la coordinación de Seguridad Vial y la Dirección de Obras Públicas para la colocación de los señalamientos correspondientes.

“Durante un mes vamos a tener cerrados dos de los cuatro carriles de la calle Neptuno, vamos a trabajar de manera continua para generar la menor afectación en la circulación en esta zona”, agregó.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estos trabajos, los cuales contribuirán a fortalecer la infraestructura sanitaria y a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.