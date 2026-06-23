Gracias a su fortaleza económica, capacidad productiva y visión de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, León se consolidó una vez más como referente nacional al convertirse en la segunda sede nacional en firmar el Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad, promovido por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO Servytur).

Este acuerdo representa un paso firme para fortalecer las condiciones de seguridad, competitividad y crecimiento económico, mediante una agenda de colaboración que permita impulsar a quienes generan empleo, emprenden y contribuyen al desarrollo de la ciudad.

Durante la firma del pacto, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó que el desarrollo económico solo es posible cuando existe una alianza sólida entre ciudadanía y gobierno.

“Como municipio nos sumamos con ustedes, porque es trabajo de la ciudadanía fuerte, que trabaja con un gobierno que pone las herramientas necesarias, que está para facilitar, que está para ayudar. Buscando que la gente progrese, buscando que la gente salga adelante, porque si al comerciante, al emprendedor, al que quiere sacar adelante a su familia le va bien, le va bien a todos”, señaló Ale Gutiérrez.

Este pacto contempla tres ejes estratégicos: seguridad contra la extorsión, justicia económica y acceso al financiamiento. Tras la incorporación de Tijuana a esta iniciativa nacional en mayo pasado, León se convirtió en la segunda ciudad en sumarse, gracias a que es una ciudad estratégica para el Bajío y para México por su fuerza en comercio, servicios, industria, calzado, piel, moda, proveeduría, logística, turismo de negocios, innovación, talento empresarial y negocios familiares.

Al respecto, el presidente de la CONCANACO Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, reconoció a León como un referente nacional por su capacidad de organización, crecimiento y trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

“Si algo ha demostrado León es que cuando una ciudad produce y se organiza, ustedes se han convertido en ejemplo nacional; es una realidad que, ante todas las situaciones que puedan presentarse, son de los municipios y de los estados que siguen creciendo”, detalló el presidente.

Y agrego: “Es un municipio que particularmente integra las cadenas tanto globales como las cadenas de valor dentro de la propia región; está conectado en aspectos vinculados con la industria, con el comercio y con los servicios que tienen una importancia fundamental, incluso en el desarrollo del capital humano”.

Asimismo, la presidenta municipal reiteró que la seguridad continuará siendo una prioridad para su administración, mediante inversiones permanentes en equipamiento, infraestructura, tecnología, capacitación y mejores condiciones laborales para las y los integrantes de la corporación de seguridad.

“Comprendemos que un negocio o una ciudad, para que pueda prosperar, necesita paz y seguridad, y ahí no vamos a dar un solo paso atrás; hay un compromiso”, aseguró la presidenta municipal.

A través de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana se mantiene una coordinación permanente con empresas y centros de monitoreo, permitiendo fortalecer las acciones de vigilancia y atención ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la ciudadanía o el sector productivo.

Asimismo, mediante la Secretaría para la Reactivación Económica se impulsan programas de capacitación, equipamiento productivo y acompañamiento empresarial que fortalecen a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.