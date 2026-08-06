jueves, agosto 6, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Retiran chatarra y basura de la vía pública durante operativo de Reordenamiento Urbano
Portada

Retiran chatarra y basura de la vía pública durante operativo de Reordenamiento Urbano

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Retiran Como parte de los operativos de Reordenamiento Urbano, el Gobierno Municipal, a través de diversas dependencias, retiró chatarra, basura y tiliches que permanecían sobre la vía pública frente a un negocio dedicado a la compra y venta de metales, ubicado cerca del bulevar Manuel Gómez Morín y calle Cuarta.

Gibran Solís Kanahan, titular de Limpia, explicó que el negocio registró un siniestro el pasado sábado, situación que llevó a las autoridades a revisar las condiciones del lugar y los procedimientos que ya se habían iniciado.

El funcionario señaló que los propietarios no atendieron ninguna de las notificaciones, por lo que hoy se procedió con el operativo conjunto.

Comentó que el principal objetivo fue recuperar el espacio público ocupado con materiales y residuos, además de notificar nuevamente a los responsables sobre las obligaciones que tienen pendientes por cumplir.

Destacó que este tipo de establecimientos deben mantener vigentes sus permisos y cumplir con las disposiciones correspondientes, pero también tienen la responsabilidad de conservar sus instalaciones limpias, tanto en el interior como en el exterior.

Durante el operativo de Reordenamiento participaron las direcciones de Ecología, Protección Civil, Regulación Comercial, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial, Seguridad Pública y Servicios Píblicos, a través de Limpia.

Solís Kanahan adelantó que durante los próximos días continuarán los operativos que ya se encuentran programados en diferentes puntos de la ciudad.

You Might Also Like

You may also like

Marco Bonilla cumple: inaugura el Paso Superior de Fuerza Aérea y carretera...

Anuncian en Ciudad Juárez los detalles de la Copa Telmex Telcel 2026

Dan a conocer resultados de la Cruzada por el Agua

Tapó Obras Públicas más de 2,200 baches durante julio

Entregan Sección 8 del SNTE y Gobierno del Estado bonos económicos a...

Invitan a la Cruzada por tu Mercado