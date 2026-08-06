Retiran Como parte de los operativos de Reordenamiento Urbano, el Gobierno Municipal, a través de diversas dependencias, retiró chatarra, basura y tiliches que permanecían sobre la vía pública frente a un negocio dedicado a la compra y venta de metales, ubicado cerca del bulevar Manuel Gómez Morín y calle Cuarta.



Gibran Solís Kanahan, titular de Limpia, explicó que el negocio registró un siniestro el pasado sábado, situación que llevó a las autoridades a revisar las condiciones del lugar y los procedimientos que ya se habían iniciado.



El funcionario señaló que los propietarios no atendieron ninguna de las notificaciones, por lo que hoy se procedió con el operativo conjunto.



Comentó que el principal objetivo fue recuperar el espacio público ocupado con materiales y residuos, además de notificar nuevamente a los responsables sobre las obligaciones que tienen pendientes por cumplir.



Destacó que este tipo de establecimientos deben mantener vigentes sus permisos y cumplir con las disposiciones correspondientes, pero también tienen la responsabilidad de conservar sus instalaciones limpias, tanto en el interior como en el exterior.



Durante el operativo de Reordenamiento participaron las direcciones de Ecología, Protección Civil, Regulación Comercial, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial, Seguridad Pública y Servicios Píblicos, a través de Limpia.



Solís Kanahan adelantó que durante los próximos días continuarán los operativos que ya se encuentran programados en diferentes puntos de la ciudad.