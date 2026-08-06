Quienes apostaban a que a Rafita Butchart, el mandamás del Parque Central, ya le tenían preparada la salida, tendrán que seguir esperando.

Austria Galindo salió a enfriar los rumores al asegurar que el polémico funcionario no fue relevado del cargo, sino que simplemente pidió unos días de vacaciones para atender sus asuntos personales.

Y es que este miércoles, allá en Pueblito Mexicano en la conferencia de prensa para anunciar con bombo y platillo el cierre de la Copa Cuenta Conmigo 2026, hubo un detallito imposible que este escribidor deje pasar.

Se suponía que en esa conferencia de prensa debería estar Butchart, pero debido al escándalo que armó en días pasados simplemente no apareció.

En su lugar, quien tuvo que entrarle al quite fue Austria Galindo, convertida de golpe en vocera involuntaria de un asunto que poco tenía que ver con fútbol, medallas o premiaciones.

Los reporteros, como era de esperarse, dejaron el balón a un lado y se fueron directo al tema incómodo: el coordinador del Parque Central, recientemente detenido por los daños a una unidad móvil de publicidad y envuelto en una cadena de señalamientos.

La respuesta fue tan diplomática como predecible. Que Rafita pidió vacaciones. Que el parque sigue funcionando. Que no hay relevo. Que los procedimientos legales apenas comienzan. Traducido al español político: aquí no ha pasado nada… por lo menos oficialmente.

Mientras Rafa toma unos días para “resolver asuntos personales”, son otros quienes tienen que salir a apagar el incendio mediático y responder preguntas que, en realidad, sólo una persona podría contestar.

En Palacio seguramente calculan que el tiempo enfriará el tema.