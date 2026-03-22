La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) logró una victoria importante al imponerse 61-54 a la Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes (UVM Lomas Verdes), en actividad del Campeonato Nacional División II Femenil UACJ 2026.

El encuentro, disputado a las 13:00 horas en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se caracterizó por su intensidad y paridad durante gran parte del juego, con ambos equipos disputando cada balón.

Desde el arranque, la UVM mostró resistencia y capacidad ofensiva, manteniéndose cerca en el marcador. Sin embargo, fue la UAdeC quien supo ajustar en los momentos clave, especialmente tras el medio tiempo, donde comenzó a marcar diferencia desde la defensa.

Melissa Zamora, jugadora de la UAdeC, reconoció la complejidad del partido y la importancia de la comunicación dentro de la cancha.

“Sabíamos que iba a ser un juego complicado, que ellas iban a salir a pelear igual que nosotras. Al final se nos dieron las cosas, ajustamos al medio tiempo, defendimos como sabemos y nos hablamos dentro de la cancha. Se dio el resultado que queríamos, que es a lo que venimos”.

Por su parte, Camila Muñoz, de la UVM Lomas Verdes, señaló que el cierre fue determinante para inclinar la balanza.

“Fue un buen partido, no cerramos como esperábamos. Quizá el cansancio, no sé, pero ellas cerraron más fuerte que nosotras y eso fue lo que definió el partido”.

La jugadora también destacó que, pese a la paridad en varios momentos, las fallas ofensivas en los minutos finales marcaron la diferencia.

“No nos cayó, fallamos demasiado y a ellas sí les entraron al final, siento que eso fue lo que determinó el cierre”.

Desde la banca, el entrenador de la UAdeC, Uriel Segura, subrayó el mérito del rival y la clave táctica que permitió asegurar la victoria.

“Fue un juego muy difícil, sabíamos que íbamos a batallar, sobre todo con equipos que tienen gente grande y dominante.

Mis respetos para la UVM”, y agregó: “La defensa, en los últimos cinco minutos fue muy buena, no dimos segundas oportunidades, no perdimos el balón. Esa fue la clave. Además, cayeron un par de tiros de fuera que levantaron el ánimo de las chicas”.