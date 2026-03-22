sábado, marzo 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Instalarán CAM Móvil del JuárezBus en Estación Pedro Resales del 23 al 27 de marzo
PortadaTendencia

Instalarán CAM Móvil del JuárezBus en Estación Pedro Resales del 23 al 27 de marzo

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil del JuárezBus se instalará en la “Feria de la Salud y Servicios”, así como frente a la estación Pedro Rosales.

El sábado 21 de marzo, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., la unidad estará presente en la Feria de la Salud y Servicios en el Deportivo Satélite, ubicado en la intersección de calle Júpiter y calle Urano, en la colonia Satélite.

Del 23 al 27 de marzo, se ubicará frente a la estación Pedro Rosales.

En ambas ubicaciones se facilitarán trámites de credencialización, así como la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

banner

El costo de emisión y reposición se mantendrá en 30 pesos, mientras que la renovación es gratuita.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al (656) 852-73-84.

You Might Also Like

You may also like

Todo un éxito en la Feria de la Salud y de Servicios...

“Tendrá el Sauzal más agua en 2027 gracias a proyecto de la...

Exige Trump reapertura del estrecho de Ormuz en 48 horas; amenaza con...

Enviaron a personas infractoras a realizar mantenimiento a El Chamizal y Vivero...

Se impone Universidad Autónoma de Coahuila 61-54 a la Universidad del Valle...

Cumplimentan orden de aprehensión contra padres de menor asesinado