La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil del JuárezBus se instalará en la “Feria de la Salud y Servicios”, así como frente a la estación Pedro Rosales.

El sábado 21 de marzo, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., la unidad estará presente en la Feria de la Salud y Servicios en el Deportivo Satélite, ubicado en la intersección de calle Júpiter y calle Urano, en la colonia Satélite.

Del 23 al 27 de marzo, se ubicará frente a la estación Pedro Rosales.

En ambas ubicaciones se facilitarán trámites de credencialización, así como la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

El costo de emisión y reposición se mantendrá en 30 pesos, mientras que la renovación es gratuita.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al (656) 852-73-84.