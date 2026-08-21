Se intoxicaban a bordo de Cherokee y circulaban imprudentemente; traían armas de fuego

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, realizaron la detención de Javier Antonio G. H., Ángel Manuel A. T., Juan Carlos del R. Q. y Daniel M. M. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Insurgentes, se percataron de que los tripulantes de un vehículo de la marca Jeep Cheroke, color Negro, con matrículas de circulación del estado de Texas, se encontraban intoxicándose a bordo, además de circular a exceso de velocidad, poniendo en riesgo la integridad de sus ocupantes y de terceros.

Por tal motivo, los oficiales le marcaron el alto al conductor en el cruce de la avenida 16 de Septiembre e Higuera, de la colonia en mención donde, en apego a los protocolos de actuación policial, realizaron una inspección preventiva, localizando al interior del automotor, dos armas de fuego calibre 9 milímetros, ambas abastecidas con 16 cartuchos útiles y un cigarrillo de marihuana a medio consumir.

Ante estos hechos, fueron detenidos quienes se identificaron como Javier Antonio G. H de 20 años., Ángel Manuel A. T. de 21 años, Juan Carlos del R. Q. de 19 años y Daniel M. M 41 años, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Previa lectura de derechos, los presuntos responsables junto con las armas, y el vehículo fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.