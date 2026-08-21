El exdirector del DIF Jalisco, Lucio ‘N’ fue detenido por segunda ocasión por agentes de la Fiscalía del Estado, luego de que no se presentara a una audiencia programada este jueves y fuera declarado sustraído de la acción de la justicia.

El exfuncionario es investigado por el delito de violación, por hechos presuntamente ocurridos en 2024, cuando se desempeñaba como titular del DIF Jalisco.

Su vinculación a proceso ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando un juez había establecido prisión preventiva oficiosa durante seis meses.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, el juez a cargo inicialmente tomó una decisión unilateral para permitir que Lucio ‘N’ continuara su proceso en libertad, pese a que la legislación contempla la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas cautelares debido a la naturaleza de los hechos que se investigan.

La mañana de este jueves, Lucio ‘N’ no se presentó a la audiencia, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por la Policía de Investigación.

Al momento de su segunda detención, Lucio ‘N’ se encontraba grabando un video en el que mostraba supuestos mensajes que habría intercambiado con la denunciante.

De acuerdo con lo expresado por el propio exfuncionario, esas conversaciones contradirían los señalamientos realizados en su contra.

Con su segunda detención, Lucio ‘N’ quedó nuevamente a disposición de un juzgado para continuar con el proceso penal en su contra.

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