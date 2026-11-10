El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, aplicó 6 mil 317 dosis como parte del Vacunatón 2026, que durante el pasado fin de semana se extendió en distintos puntos de la ciudad, principalmente en plazas, supermercados y centros comerciales.

Mediante esta estrategia se busca promover la vacunación entre los distintos grupos de edad y poblaciones prioritarias, y fortalecer la prevención de diversas enfermedades.

Durante esta tercera edición, se instalaron 25 puestos semifijos de inoculación, con el propósito de acercar los servicios de salud y facilitar el acceso a los biológicos.

El personal de dependencia brindó además orientación a los asistentes y aplicó biológicos conforme a los lineamientos vigentes, para garantizar el manejo seguro de las dosis y el registro correspondiente de cada una.

La vacuna con mayor demanda fue la de influenza, con 3 mil 516 aplicaciones; seguida de la de COVID-19, con mil 455; neumocócica 20, con 422; la Td, que protege contra el tétanos y la difteria, con 347 y SR (doble viral), con 274 aplicaciones.

Asimismo, se contó con otros biológicos del esquema de vacunación, como la SRP (triple viral), Virus del Papiloma Humano (VPH) para adolescentes, hexavalente, DPT, rotavirus, Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Tdpa, dirigida a mujeres embarazadas.

A través de estas jornadas se fortalecen las acciones del Programa de Vacunación Universal, al acercar los servicios preventivos a diferentes sectores de la población y ampliar la protección contra enfermedades mediante la inmunización.