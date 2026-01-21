miércoles, enero 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Ciudad Juárez refuerza la relación binacional en el México – Nuevo México Advocacy Day
Portada

Ciudad Juárez refuerza la relación binacional en el México – Nuevo México Advocacy Day

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la importancia del México – Nuevo México Advocacy Day, efectuado en Santa Fe, como un espacio clave para fortalecer la relación binacional entre el estado de Nuevo México y México, particularmente con el estado de Chihuahua.

El alcalde explicó que este evento, impulsado desde el Congreso de Nuevo México, tiene como objetivo consolidar la cooperación entre ambas regiones en temas académicos, comerciales y ambientales, además de abrir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de las comunidades fronterizas.

Agradeció la invitación del cuerpo consular mexicano y subrayó que se ha desarrollado una intensa jornada de trabajo con la participación de autoridades y líderes de ambos países.

Durante el México – Nuevo México Advocacy Day, legisladores y funcionarios estadounidenses resaltaron que la relación entre México y Nuevo México va más allá de una frontera; se sustenta en la historia, la cultura, los valores compartidos y una fuerte interdependencia económica.

Asimismo, se reconoció la aportación de la comunidad migrante y la relevancia estratégica de la región fronteriza para el comercio y el desarrollo regional.

El encuentro reunió a representantes de gobiernos locales, congresos, consulados y organismos fronterizos, quienes coincidieron en la necesidad de mantener este ejercicio de diálogo y cooperación de manera permanente, como una vía para fortalecer la integración regional y construir un futuro más próspero e incluyente para ambas naciones.

You Might Also Like

You may also like

Ofrecen productos del campo chihuahuense en el Pueblito Mexicano

Exige Hugo González transparencia en el registro de morosos del impuesto predial...

Señala Xóchitl Contreras que el alcalde Cruz Pérez usa el predial para...

Tras operativo, aseguran dos armas en Gran Morelos

Pondrán a remate 800 autos albergados en corralones municipales

Promueve Turismo a Chihuahua en Madrid con carrera pedestre de exhibición