El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la importancia del México – Nuevo México Advocacy Day, efectuado en Santa Fe, como un espacio clave para fortalecer la relación binacional entre el estado de Nuevo México y México, particularmente con el estado de Chihuahua.



El alcalde explicó que este evento, impulsado desde el Congreso de Nuevo México, tiene como objetivo consolidar la cooperación entre ambas regiones en temas académicos, comerciales y ambientales, además de abrir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de las comunidades fronterizas.



Agradeció la invitación del cuerpo consular mexicano y subrayó que se ha desarrollado una intensa jornada de trabajo con la participación de autoridades y líderes de ambos países.



Durante el México – Nuevo México Advocacy Day, legisladores y funcionarios estadounidenses resaltaron que la relación entre México y Nuevo México va más allá de una frontera; se sustenta en la historia, la cultura, los valores compartidos y una fuerte interdependencia económica.



Asimismo, se reconoció la aportación de la comunidad migrante y la relevancia estratégica de la región fronteriza para el comercio y el desarrollo regional.



El encuentro reunió a representantes de gobiernos locales, congresos, consulados y organismos fronterizos, quienes coincidieron en la necesidad de mantener este ejercicio de diálogo y cooperación de manera permanente, como una vía para fortalecer la integración regional y construir un futuro más próspero e incluyente para ambas naciones.