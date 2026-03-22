La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, avanza en una obra estratégica para mejorar el abastecimiento de agua en la zona de El Sauzal, para garantizar un servicio constante para sus habitantes.

Como parte de la primera etapa, se concluyó la instalación de 18 mil 695 metros de tubería de 3 y 6 pulgadas, lo que ya beneficia a 800 familias del sector.

La ingeniera Mayra Juárez, coordinadora de perforación de pozos de la JMAS, informó que actualmente se trabaja en la segunda fase del proyecto, que contempla la perforación de un pozo a una profundidad de 220 metros, esta nueva fuente de abastecimiento tendrá una capacidad estimada de producción de 30 litros por segundo.

“Vamos a beneficiar a más de 2 mil familias de la zona, posteriormente se va a construir una red de distribución y un tanque de almacenamiento, para garantizar el abasto, estamos trabajando para llevarles agua en tiempo y forma a sus hogares”, señaló.

La JMAS trabaja en esta obra, como respuesta a una necesidad prioritaria para los habitantes de El Sauzal, ya que, permitirá mejorar el servicio y beneficiar aproximadamente a 2 mil 160 familias, contribuyendo a que más hogares cuenten con un suministro de agua constante y confiable.

Para la ejecución de esta obra, la JCAS, JMAS Y CONAGUA invierten alrededor de 130 millones de pesos, y se prevé su conclusión para el próximo año.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de trabajar diariamente para mejorar el suministro de agua en beneficio de los juarenses.