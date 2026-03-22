Este día el Gobierno del Estado a través de la oficina de representación en Ciudad Juárez, llevó a cabo la Feria de la Salud y de Servicios, evento que tiene como objetivo arrimar a las familias juarenses los diversos servicios que ofrecen todas y cada una de las dependencias, hasta las colonias, indicó Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante del a gobernadora en Ciudad Juárez.

Las ferias de salud y de servicios representan una acción directa y de gran impacto para miles de familias juarenses. A través de estos espacios, acercamos atención médica gratuita, orientación preventiva y servicios esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, señaló el funcionario.

Además, brindamos acceso a diversos trámites y apoyos de Gobierno del Estado, facilitando gestiones que muchas veces resultan complicadas o lejanas para la ciudadanía.

Seguimos trabajando para acercar soluciones reales a la gente, priorizando el bienestar, la salud y la atención oportuna de quienes más lo necesitan.

El funcionario indicó que por el momento no se cuenta con un número exacto de las personas beneficiadas en esta ocasión, pero aseguró fueron miles los que de una forma u otras se beneficiaron ya sea con la realización de algún trámite o con algún apoyo de los ofrecidos por las diversas dependencias.

Ortiz Villegas, aseguró que este tipo de eventos se seguirán realizando durante el 2026, tal y como lo ha encomendado la gobernadora Maru Campos, en beneficio de los que menos tienen.