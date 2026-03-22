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Todo un éxito en la Feria de la Salud y de Servicios en las canchas de la colonia Satélite

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Este día el Gobierno del Estado a través de la oficina de representación en Ciudad Juárez, llevó a cabo la Feria de la Salud y de Servicios, evento que tiene como objetivo arrimar a las familias juarenses los diversos servicios que ofrecen todas y cada una de las dependencias, hasta las colonias, indicó Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante del a gobernadora en Ciudad Juárez.

Las ferias de salud y de servicios representan una acción directa y de gran impacto para miles de familias juarenses. A través de estos espacios, acercamos atención médica gratuita, orientación preventiva y servicios esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, señaló el funcionario.

Además, brindamos acceso a diversos trámites y apoyos de Gobierno del Estado, facilitando gestiones que muchas veces resultan complicadas o lejanas para la ciudadanía.

Seguimos trabajando para acercar soluciones reales a la gente, priorizando el bienestar, la salud y la atención oportuna de quienes más lo necesitan.

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El funcionario indicó que por el momento no se cuenta con un número exacto de las personas beneficiadas en esta ocasión, pero aseguró fueron miles los que de una forma u otras se beneficiaron ya sea con la realización de algún trámite o con algún apoyo de los ofrecidos por las diversas dependencias.

Ortiz Villegas, aseguró que este tipo de eventos se seguirán realizando durante el 2026, tal y como lo ha encomendado la gobernadora Maru Campos, en beneficio de los que menos tienen.

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