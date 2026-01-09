Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron heridas en un tiroteo que involucró a agentes federales el jueves en Portland, Oregón, según fuentes locales y federales. El FBI acudió al lugar y dirigió la investigación, según informaron las fuentes. Los agentes involucrados pertenecen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La investigación continúa activa y en curso. Las autoridades indicaron que se publicará información adicional a medida que esté disponible.

Los agentes de policía de Portland que respondieron a un llamado de ayuda poco antes de las 2:30 p.m. hora local encontraron a un hombre y una mujer con “aparentes heridas de bala”, según el departamento de policía.

“Los oficiales confirmaron que agentes federales habían estado involucrados en un tiroteo”, dijo el Departamento de Policía de Portland en un comunicado, y agregó: “La policía de Portland no estuvo involucrada en el incidente”.

Los agentes de policía aplicaron un torniquete y solicitaron asistencia médica de emergencia. Las dos víctimas del tiroteo fueron trasladadas a un hospital, según informó la policía. Se desconoce su estado de salud, reportó ABC News.

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos “disparó un tiro defensivo” durante la detención de un vehículo de un migrante venezolano, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Detalló que “a las 2:19 PST, agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detuvieron un vehículo en Portland, Oregón. El pasajero del vehículo y el objetivo es un inmigrante indocumentado venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua, involucrado en un tiroteo reciente en Portland. Se cree que el conductor del vehículo pertenece a la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua. Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor lo armó e intentó atropellar a los agentes”.

Añadió que “temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó para defenderse. El conductor se dio a la fuga con el pasajero. Esta situación está evolucionando y próximamente habrá más información disponible”.

