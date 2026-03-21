PUERTO ESCONDIDO, OAX. – “Los pasos hacia la igualdad sustantiva que hasta ahora hemos dado, han sido fruto de una lucha constante, como también ha sido un fruto, la hermandad que ahora cultivamos”, afirmó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Al inaugurar el Encuentro Internacional de Juzgadoras “Tejiendo redes: mujeres que acompañan”, la Ministra refirió que este espacio es ideal para compartir experiencias, conocimientos y atender a desafíos comunes que fortalezcan a las mujeres en esta nueva judicatura, y que fortalezcan el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Explicó que la palabra “sororidad” -referente a la alianza y apoyo mutuo entre mujeres para lograr la igualdad y enfrentar el machismo- se ha integrado no solo en el vocabulario sino también en la forma de hermanarnos: “nos apropiamos de ella al tomar consciencia de que unidas somos más fuertes; de que padecemos o hemos llegado a sufrir desigualdad y discriminación; que tenemos la aspiración común de disfrutar de nuestros derechos a plenitud, de vivir una vida libre de violencia y sin discriminación, de expandir nuestros horizontes”.

Asimismo, Yasmín Esquivel detalló que, desde la judicatura, las juzgadoras han tendido redes para fortalecer capacidades, para asegurar el acceso a la justicia de otras mujeres más, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia y discriminación; con discapacidad, adultas mayores, en situación de calle, todo ello con perspectiva de género.

Este Encuentro fue organizado por la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia (ANJUZ), y contó con la presencia de integrantes del Gobierno del Estado de Oaxaca; del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF); del Tribunal de Disciplina Judicial del PJF; del Tribunal Electoral del PJF; juezas de la Corte Suprema de Arizona y del Tribunal Superior de Colombia, magistradas locales y federales, entre otras distinguidas personalidades.