Con la participación de alrededor de 250 jinetes provenientes de distintos puntos de la región, se llevó a cabo el evento “Cabalgando por Samalayuca”, una actividad que honra las tradiciones, la historia y la identidad del desierto juarense.



El evento reunió a autoridades municipales, representantes de distintas dependencias y comunidad en general, quienes destacaron la importancia de preservar las raíces culturales a través de este tipo de encuentros.



En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el director operativo de Coordinación de Seguridad Vial, Arturo Rivera Barrero, resaltó que este tipo de actividades fortalecen la unidad entre Samalayuca y Ciudad Juárez.



“Si se distingue Samalayuca, se distingue Juárez, porque somos uno solo”, expresó.



Durante el acto protocolario, autoridades y organizadores agradecieron la participación de las instituciones que hicieron posible el evento, así como la presencia de agrupaciones de cabalgantes provenientes de Samalayuca, Ciudad Juárez y otras regiones del estado.



Por su parte, la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, destacó el valor histórico de esta cabalgata como una forma de mantener viva la memoria colectiva.



Señaló que Samalayuca fue escenario del paso del general Francisco Villa en 1913, donde se llevó a cabo el tradicional desayuno villista, lo que convierte a esta actividad en un homenaje a la lucha revolucionaria y a las raíces del norte del país.



“Cabalgando por Samalayuca no es solo un evento, es un reconocimiento a nuestras raíces y una forma de mantener viva nuestra historia”, afirmó.



Asimismo, se contó con la presencia de integrantes de la Unificación Nacional de Veteranos de la Revolución, así como descendientes de figuras históricas como Maclovio Herrera, Nicolás Fernández y José Rodríguez, quienes dieron realce al carácter conmemorativo del evento.



Diego Nevárez representante del presidente seccional de Samalayuca, Gerardo Esparza, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y de IPACULT por llevar actividades culturales a la zona rural.



Finalmente, las autoridades coincidieron en que este tipo de eventos no solo fortalecen el tejido social, también impulsan el sentido de pertenencia, promoviendo la historia, la cultura y las tradiciones que distinguen a la comunidad.