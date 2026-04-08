Abandono y descuido exponen a perros a morir en avenidas de alto tráfico

La presencia de perros sin vida a lo largo de las principales avenidas de Ciudad Juárez se ha vuelto una escena recurrente que preocupa a la ciudadanía. Conductores y peatones reportan con frecuencia cadáveres de animales en vialidades de alto flujo vehicular, lo que evidencia un problema persistente de abandono y falta de control por parte de propietarios.

Avenidas con intenso tránsito como la Avenida Panamericana, Paseo de la Victoria, Teófilo Borunda, Boulevard Zaragoza y la Avenida de las Torres concentran diariamente miles de vehículos. Cuando perros deambulan por estas arterias, el riesgo de ser atropellados aumenta considerablemente, convirtiendo estos corredores en verdaderas trampas mortales.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, muchos de estos animales salen de sus viviendas sin supervisión, mientras que otros son abandonados deliberadamente. Sin orientación ni protección, los perros recorren distintas colonias hasta llegar a vialidades rápidas donde, al intentar cruzar o buscar alimento, terminan siendo arrollados.

Además del impacto emocional que genera ver animales muertos en la vía pública, esta situación también representa riesgos sanitarios y de seguridad vial. Los cuerpos pueden permanecer durante horas o incluso días, provocando malos olores, contaminación y maniobras peligrosas por parte de conductores que intentan esquivarlos.

Ciudadanos consideran que el problema requiere atención integral, que incluya campañas de concientización sobre la tenencia responsable, sanciones por abandono animal y acciones más rápidas para el retiro de animales sin vida. También se propone reforzar la cultura de resguardo de mascotas y promover la adopción responsable para evitar que más perros terminen en las calles.