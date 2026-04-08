La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, a través del departamento de alcantarillado, concluyó la reparación de un hundimiento no expuesto registrado en el Eje Vial Juan Gabriel, antes de llegar a la avenida López Mateos.

Las labores iniciaron desde las cuatro de la mañana, con trabajos para el reemplazo de 10 metros de tubería de 8 pulgadas, a una profundidad aproximada de 4 metros, con el apoyo de maquinaria especializada, incluyendo una retroexcavadora oruga y equipo de inyección y succión, lo que permitió atender de manera rápida los reportes de vecinos, sobre el retorno de drenaje al interior de sus viviendas, así lo explico el ingeniero Jesús Tena, encargado del Distrito Uno, de alcantarillado.

“Los vecinos nos reportaban que el drenaje se les estaba regresando a las casas, por lo que se tomó la iniciativa de revisar más a fondo y encontramos que existía un hundimiento no expuesto. Como medida preventiva para la ciudadanía, se decidió intervenir”, detalló.

La intervención concluyó en un lapso de cuatro horas, ante la pronta coordinación con el departamento de bacheo, iniciaron los trabajos de compactación para dar paso al recarpeteo, con el objetivo de restablecer la circulación en el menor tiempo posible. Se prevé que la vialidad quede abierta este jueves por la tarde.

El desperfecto se originó por un taponamiento en la tubería de drenaje, provocado por la acumulación de basura, grasas y otros desechos arrojados a las alcantarillas.

La JMAS hace un llamado a la ciudadanía a evitar estas prácticas, recordando que la infraestructura sanitaria es de todos los juarenses, cuidarla es una responsabilidad compartida, para prevenir afectaciones mayores como hundimientos o brotes de aguas negras.