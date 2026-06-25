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Altas temperaturas provocan alerta preventiva

by Valeria García
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Una temperatura máxima de 40 grados centígrados podrá presentarse este jueves 25 de junio, debido a esto, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una alerta preventiva e invitó a la comunidad a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

Aunque existe una probabilidad de lluvia de entre el 2 y el 20 por ciento con posibles tormentas eléctricas, este día prevalecerá el cielo mayormente soleado. Asimismo, se esperan vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Para la noche se espera una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 26 a 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre el 6 y el 20 por ciento.

Protección Civil informó que la advertencia por temperaturas elevadas continuará durante los próximos dos días. Para mañana viernes se pronostica una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 25, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de entre el 2 y el 12 por ciento.

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En tanto, para el sábado se prevé una máxima de 38 grados y una mínima de 25 grados, con condiciones similares y una probabilidad de precipitación de entre el 1 y el 7 por ciento.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables a los efectos del calor extremo.

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