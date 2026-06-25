Jóvenes y adultos podrán integrar el coro “Voces de Nuestra Ciudad”

“Voces de Nuestra Ciudad” es una iniciativa cuyo propósito es fortalecer la participación cultural y el desarrollo artístico de la comunidad juarense, a este podrán integrarse jóvenes, adultos y personas mayores interesadas en el canto gracias a la convocatoria lanzada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

La información del proyecto la podrán recibir en la Parroquia Santa Inés, ubicada en la calle Loma Encantada número 121, en la colonia Buenos Aires, este sábado 27 de junio a las 5:30.

Esta actividad forma parte de las Brigadas Culturales, programa impulsado por el Gobierno Municipal a través del IPACULT y dirigido principalmente a las personas adultas mayores, con el propósito de acercar el arte y la cultura a distintos sectores de la población mediante actividades accesibles e inclusivas.

En estas acciones también participan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), la Dirección General de Centros Comunitarios, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, así como la Comisión Edilicia de Atención a Personas Mayores.

A través de este programa se promueve la apreciación artística durante todo el año mediante actividades de cine, música, danza y otras expresiones culturales que se desarrollan en plazas y espacios públicos abiertos a toda la comunidad.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que uno de los principales objetivos del coro es promover el desarrollo integral de habitantes de Ciudad Juárez mediante la formación coral comunitaria, fortaleciendo sus habilidades artísticas, humanas y sociales, además de fomentar el acceso equitativo a la cultura, la participación ciudadana y la construcción de una identidad cultural compartida.

Asimismo, destacó que el proyecto busca brindar formación musical gratuita y de calidad en distintos sectores de la ciudad, desarrollar competencias artísticas, emocionales y de convivencia a través del canto coral, así como generar espacios comunitarios para la participación de las personas mayores.

El programa también contribuye a descentralizar la oferta cultural del municipio al llevar actividades de formación artística a diversos centros comunitarios, además de impulsar presentaciones públicas que fortalezcan el orgullo, la identidad y la participación cultural de las familias juarenses.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 656-891-6055.