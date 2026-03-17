El Gobierno de México ha puesto en marcha un plan de contingencia económica para proteger el bolsillo de los consumidores ante la inestabilidad del mercado energético global. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicará una reducción al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tanto en gasolinas como en diésel.

Esta medida, detallada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y confirmada durante la conferencia matutina de la mandataria, busca mitigar el impacto directo del aumento en los precios internacionales del crudo, derivado de las tensiones bélicas en el Medio Oriente que han afectado el suministro a través del Estrecho de Ormuz.

Para comprender este beneficio, es necesario explicar qué es el IEPS. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es un gravamen que usted paga por cada litro de combustible que adquiere. Cuando los precios internacionales del petróleo suben, el Gobierno Federal tiene la facultad de aplicar un “estímulo fiscal”, que consiste en disminuir este impuesto.

Al reducir el IEPS, el gobierno absorbe una parte del costo real del combustible para que el precio final en la bomba no se dispare. “Aunque el país produce el 80% del combustible a nivel nacional, los precios se rigen por el mercado internacional”, explicó la presidenta, señalando que esta intervención es vital para mantener la estabilidad económica interna mientras se avanza hacia la soberanía energética.

La SHCP ya ha comenzado la implementación de estos apoyos. Para el periodo que comprende del 14 al 20 de marzo de 2026, se ha publicado un estímulo fiscal del 35.21% para el diésel, lo que se traduce en un subsidio directo de 2.5924 pesos por litro. Aunque originalmente este apoyo específico no incluía a las gasolinas regular y premium, la presidenta adelantó que la reducción del impuesto se extenderá a ambos tipos de combustible a partir de esta semana.

Como medida complementaria, el Gobierno Federal alcanzó un acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio en el país. Este pacto establece un precio máximo sugerido de 24 pesos por litro para la gasolina regular (Magna). Es importante notar que, por el momento, este precio límite no incluye al diésel ni a la gasolina premium, los cuales seguirán fluctuando según el mercado, pero ahora con el respaldo del subsidio al IEPS.

La escasez de combustible que motiva estas acciones responde a un conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El cierre del paso en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha limitado el flujo de crudo a nivel mundial, encareciendo los costos de importación.

A pesar de que México ha incrementado su capacidad de refinación, la interconexión de los mercados obliga a aplicar estos mecanismos fiscales para evitar una escalada inflacionaria. El objetivo estratégico, según palabras de Sheinbaum, es proteger el consumo básico de las familias y el transporte de mercancías, sectores que dependen directamente del costo del diésel y la gasolina regular.

Este paquete de estímulos fiscales es solo la primera parte de una estrategia más amplia. La mandataria adelantó que el próximo 18 de marzo, en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, se anunciarán medidas adicionales para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y consolidar la ruta hacia la autosuficiencia de combustibles.

Por ahora, los conductores pueden verificar que el estímulo se vea reflejado en las estaciones de servicio, recordando que el subsidio federal actúa como un amortiguador ante los precios de exportación que se fijan diariamente en los mercados extranjeros.

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