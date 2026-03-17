El caso de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, entró en una nueva etapa en Estados Unidos. El exlíder de grupos criminales en México compareció ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos por conspiración para traficar drogas.

Su proceso se desarrolla tras su extradición en 2025 y forma parte de una investigación más amplia sobre redes de narcotráfico que operaron durante años entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y reportes judiciales del caso, el exlíder criminal enfrenta acusaciones relacionadas con el envío de metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con otros integrantes de organizaciones delictivas.

A continuación, se explica qué ocurrió en su audiencia, de qué se le acusa y qué podría pasar en las siguientes semanas.

Durante su comparecencia ante el juez John G. Koeltl, Gómez Martínez se declaró no culpable del cargo principal en su contra: conspiración para traficar narcóticos.

La audiencia se llevó a cabo con la presencia de su abogado, Thomas Ambrosio, y marcó el reinicio formal de su proceso judicial, que había sido aplazado durante varios meses por temas de agenda, incluido otro juicio que llevaba su defensa.

Tras esta comparecencia, el juez ordenó que el acusado permanezca detenido mientras avanza el caso.

Las autoridades estadounidenses señalan a “La Tuta” como parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas hacia su territorio.

En específico, se le acusa de:

conspirar para distribuir metanfetamina y cocaína

coordinar envíos desde México hacia Estados Unidos

participar en operaciones de organizaciones criminales

Según la fiscalía, estas actividades se habrían realizado al menos desde 2006.

El caso también involucra a otros líderes criminales como:

José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”

Nazario Moreno González, alias “El Chayo”

Ambos identificados como figuras relevantes dentro de las mismas redes.

De acuerdo con la acusación, Gómez Martínez tuvo un rol operativo dentro de La Familia Michoacana, organización a la que también se vincula con Los Caballeros Templarios.

La fiscalía estadounidense sostiene que sus funciones incluían:

negociar acuerdos para facilitar el tráfico de drogas

conseguir armas para integrantes del grupo

emitir mensajes públicos en nombre de la organización

En documentos del caso también se señala que esta red criminal tenía presencia en el puerto de Lázaro Cárdenas, un punto clave para el movimiento de mercancías.

Una parte de la acusación destaca:

La Familia Michoacana está filosóficamente opuesta a la venta de metanfetamina a mexicanos, y en su lugar apoya su exportación a los Estados Unidos”.

El puerto de Lázaro Cárdenas ha sido identificado por autoridades como un punto estratégico para el comercio y también para actividades ilícitas.

Según la investigación, desde ahí se habrían coordinado envíos de droga hacia Estados Unidos, aprovechando su conexión marítima y logística.

El control de esta zona habría permitido a la organización:

mover cargamentos a gran escala

facilitar rutas de exportación

mantener operaciones durante varios años

Tras su audiencia, “La Tuta” quedó bajo prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Este centro es utilizado para resguardar a personas que enfrentan procesos federales en Nueva York.

El juez fijó como próxima fecha de comparecencia el 24 de junio, cuando se espera avanzar en la preparación del juicio.

En ese momento podrían ocurrir dos escenarios:

que el caso avance hacia un juicio formal

que la defensa y la fiscalía anuncien negociaciones para un acuerdo de culpabilidad

Hasta ahora, no se ha informado sobre negociaciones en curso.

Servando Gómez Martínez fue detenido en México en 2015. Años después, el 12 de agosto de 2025, fue entregado a Estados Unidos junto con otros reos requeridos por autoridades de ese país.

La extradición respondió a acusaciones por:

crimen organizado

tráfico de drogas

lavado de dinero

Desde entonces, su caso forma parte de los procesos que autoridades estadounidenses llevan contra redes criminales con operaciones transnacionales.

El proceso de “La Tuta” apenas entra en una fase clave. Su declaración de no culpabilidad abre la puerta a un juicio en el que la fiscalía deberá probar las acusaciones.

Mientras tanto, el caso continúa bajo supervisión de la corte federal en Nueva York y se mantiene como uno de los procesos relevantes relacionados con organizaciones criminales que operaron entre México y Estados Unidos.

La siguiente audiencia será determinante para conocer si el caso avanza a juicio o si ambas partes optan por un acuerdo legal.

ElImparcial