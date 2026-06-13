La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social, llevó a cabo una actividad deportiva en la Escuela Primaria “República de Bolivia”, donde agentes municipales convivieron con estudiantes y personal docente mediante un partido amistoso de voleibol.

La actividad tuvo como propósito fomentar entre las niñas y niños la importancia de la práctica deportiva como una herramienta para el desarrollo integral, la sana convivencia y la prevención de conductas de riesgo.

Durante la jornada, estudiantes, docentes y policías participaron en el encuentro deportivo, compartiendo un espacio de recreación, respeto y trabajo en equipo.

Asimismo, personal del plantel expresó su agradecimiento por la visita de los elementos de la SSPM, destacando la importancia de este tipo de actividades que fortalecen la confianza y cercanía entre la comunidad escolar y la corporación policial, además de generar espacios de convivencia positiva para el alumnado.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal contribuye a la construcción de entornos seguros y libres de violencia, promoviendo valores como el respeto, la inclusión, la tolerancia y la paz social, mediante una labor permanente de proximidad con la niñez y juventud juarense.