La Dirección de Limpia continúa acercando el servicio de recolección de residuos voluminosos a distintos sectores de la ciudad, mediante la instalación semanal de contenedores para que los vecinos dispongan gratuitamente de tiliches y desechos domésticos.

El director de Limpia, Gibran Solís, informó que cada fin de semana se colocan cuatro contenedores en diferentes colonias, por lo que en esta ocasión estarán ubicados en el fraccionamiento Jardines de San Pablo, en las calles Salamina y Paseo San Pablo y en la colonia La Nueva Rosita, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Sonora y Sinaloa.

También estarán en la colonia Melchor Ocampo, en el cruce de Juan de la Barrera y Francisco Zarco; así como en el fraccionamiento Las Haciendas, en las calles Acacias y Hacienda La Tapia.

Explicó que los contenedores son instalados cada viernes y dependiendo de la participación de los vecinos, se realizan cambios durante el sábado para mantener la capacidad de recepción. En algunos sectores, donde existe una mayor organización comunitaria, pueden efectuarse hasta dos reemplazos en un mismo día.

“En un periodo de 24 horas llegamos a retirar entre ocho y diez toneladas de tiliches en una sola colonia, lo que refleja la gran utilidad de este programa para las familias juarenses”, destacó.

El funcionario señaló que una vez realizado el cambio inicial, las cuadrillas regresan el lunes para continuar con la operación y de acuerdo con la demanda registrada en cada punto, los contenedores pueden permanecer hasta el martes o miércoles.

Solís recordó que los contenedores están destinados para la disposición de llantas, muebles, tiliches y objetos en desuso generados en los hogares. También indicó que se restringe su utilización para desponchadoras o actividades comerciales relacionadas con el manejo de neumáticos.

De igual forma, exhortó a la ciudadanía a respetar las reglas de operación del programa, evitando depositar tierra, escombro o residuos peligrosos, materiales que requieren un manejo especializado y que pueden afectar el funcionamiento del servicio.

Solís Kanahan aclaró que el programa es un servicio público abierto para toda la comunidad y no para una persona en particular.

El director de Limpia pidió comprensión a la ciudadanía cuando en algún momento no encuentren el contenedor en su ubicación habitual, ya que esto generalmente significa que está siendo sustituido por una unidad vacía para continuar prestando el servicio.