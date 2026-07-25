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Arrestan a “El Kado” segundo líder criminal detenido en Yucatán en menos de una semana

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Un operativo de seguridad realizado en este municipio del oriente culminó con la detención de Héctor Manuel “N”, identificado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una organización criminal, relacionada con el tráfico de drogas y el delito de extorsión en Baja California.

El detenido, quien lleva el alias de “El Kado”, operaba en los municipios de Tijuana, Tecate, la región del Valle de Guadalupe y Ensenada, donde coordinaba actividades delictivas, así como la venta, distribución de drogas y el cobro de extorsiones.

Asimismo, mantenía una disputa constante con grupos del cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como «Los Mayos», por el control de las rutas utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

La captura se realizó en Valladolid, mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como resultado del intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

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Hay que indicar que el pasado fin de semana, fuerzas federales detuvieron en la capital yucateca a Justo “N”, identificado como presunto operador financiero de una organización delictiva.

Durante cuatro cateos en Mérida y Komchén, las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama, armas, dinero en efectivo y otros bienes con un valor estimado de más de 145 millones de pesos.

ElUniversal

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