Fallece Margaret Kerry, la mujer que dio vida a la icónica Campanita de Disney

La actriz, bailarina y artista de doblaje estadounidense Margaret Kerry falleció a los 97 años, dejando un legado imborrable en la historia de la animación y el entretenimiento.

La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes informaron que la intérprete murió el 11 de junio en Carolina del Norte, acompañada por sus seres queridos, tras enfrentar una batalla contra el cáncer de pulmón.

Aunque participó en diversas producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera, Kerry alcanzó reconocimiento mundial por haber servido como modelo de referencia para la creación de Campanita, el famoso personaje de la película animada Peter Pan. Sus movimientos y expresiones fueron estudiados por los animadores de Disney para dar forma a una de las hadas más populares de la cultura popular.

Nacida como Peggy Lynch en Illinois en 1929, inició su trayectoria artística desde muy pequeña. Participó en producciones cinematográficas como A Midsummer Night’s Dream y trabajó como doble de cámara de Elizabeth Taylor en la cinta National Velvet. Más tarde adoptó el nombre artístico de Margaret Kerry, con el que desarrolló una extensa carrera en televisión, radio y doblaje.

Durante entrevistas concedidas en años recientes, Kerry recordó con cariño su trabajo junto a los estudios Disney, destacando que los animadores buscaban una personalidad auténtica para Campanita. Gracias a su experiencia en la danza y la pantomima, logró aportar el carácter travieso y encantador que convirtió al personaje en uno de los símbolos más reconocibles de la compañía.

Además de su labor en la animación, la actriz participó en programas de televisión, prestó su voz a diversas producciones y publicó una autobiografía en la que compartió anécdotas de su vida profesional y personal.

Con su fallecimiento, el mundo del espectáculo despide a una figura clave detrás de la magia de Disney, cuya contribución permitió que Campanita trascendiera generaciones y se convirtiera en uno de los personajes más queridos del cine animado.