La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) reporta un avance del 74.83 por ciento en la recepción de Libros de Texto Gratuitos destinados para Ciudad Juárez, para el ciclo escolar 2026-2027.

Los almacenes de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) albergan 1 millón 288 mil 347 paquetes pedagógicos, de una cuota total de 1 millón 721 mil 685 asignada por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

El inventario actual contempla la cobertura del 100 por ciento para educación secundaria y telesecundaria, con 522 mil 432 ejemplares disponibles, a los que se suman 755 mil 065 volúmenes para primaria y 10 mil 850 para nivel preescolar.

Se contempla que los paquetes restantes arriben a la ciudad durante las próximas semanas. De esta forma las autoridades garantizan que el alumnado y el cuerpo docente, dispongan del material didáctico desde el arranque de las actividades escolares.