La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de tres presuntos integrantes de un grupo criminal, luego de un enfrentamiento armado registrado durante la tarde de este domingo, en Guadalupe y Calvo.

Los hechos ocurrieron en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, cuando elementos de la Policía del Estado, en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación.

Durante el recorrido, los agentes detectaron en las cercanías a un grupo armado de aproximadamente 15 personas, quienes abrieron fuego en contra de los elementos, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Ante la respuesta de las fuerzas de seguridad, los agresores se vieron superados en volumen de fuego y emprendieron la huida.

Como resultado del enfrentamiento, los elementos de la SSPE lograron detener a Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último lesionado durante el intercambio de disparos, por lo que posteriormente fue trasladado en el helicóptero de la corporación a un hospital para recibir atención médica inmediata.

En el lugar también se confirmó la presencia de 2 agresores sin vida, derivado del enfrentamiento.

Tras neutralizar el ataque y con la participación de las corporaciones estatales y federales, incluyendo personal de Policía Rural de Despliegue, se aseguraron 7 armas largas, 14 cargadores, chalecos y equipo táctico, además de cientos de cartuchos útiles.

Los tres detenidos, así como el armamento y equipo asegurado, fueron trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que no se registraron bajas entre las fuerzas del orden, aunque uno de los elementos resultó con lesiones por esquirlas, mismas que no ponen en riesgo su vida.

Estas acciones de respuesta inmediata forman parte de la instrucción de Gilberto Loya, para reforzar la presencia policial y combatir a los generadores de violencia en la región, en función de recuperar la tranquilidad para la población.