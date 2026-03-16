El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión en Washington D.C. con el director de la Drug Enforcement Administration (DEA) para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El funcionario mexicano publicó el mensaje en su cuenta oficial de X, donde señaló:

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de DEA Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes.”

Agregó que, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuarán fortaleciendo la cooperación internacional.

La DEA también difundió información sobre la reunión. En un mensaje publicado en X, la agencia estadounidense indicó:

DEA Administrator Cole, during a visit with Omar García Harfuch, Secretary of Security and Citizen Protection of #Mexico, discusses cross-border collaboration in the fight against drug trafficking and safer communities on both sides of the border.

El administrador de la DEA, Cole, durante una visita con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dialogó sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la construcción de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera.

De acuerdo con lo expresado públicamente por ambas partes, la reunión abordó:

Cooperación para combatir el narcotráfico.

Acciones contra el tráfico de armas hacia México.

Estrategias para reducir la violencia mediante detenciones relevantes.

Colaboración transfronteriza en materia de seguridad.

Hasta el momento no se han detallado acuerdos específicos, operativos concretos ni cifras derivadas del encuentro.

La coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha sido un tema constante en la agenda bilateral, particularmente en lo relacionado con el combate al narcotráfico y el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.

En los últimos años, ambos gobiernos han sostenido encuentros periódicos para revisar mecanismos de colaboración, intercambio de inteligencia y estrategias conjuntas.

La reunión en Washington se da en un contexto de reforzamiento de la cooperación internacional impulsada por la actual administración federal mexicana.

ElImparcial