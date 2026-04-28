Por la presunta desviación de 31 millones 570 mil 451.46 pesos de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2020, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtuvo la Vinculación a Proceso de F.M.S., por su probable participación como coautor, en el delito de PECULADO AGRAVADO, en perjuicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Durante la audiencia de más de 6 horas en el órgano jurisdiccional, el Juez de Control, resolvió Vincular a Proceso al imputado, al considerar fundados los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, quien logró desvirtuar los planteamientos de la defensa en dicho evento procesal.

Asimismo determinó que, “existen elementos suficientes para presumir que se cometió el delito, derivado del uso de recursos públicos en un esquema de arrendamiento de vehículos que no se encontraba contemplado dentro del presupuesto autorizado en una temporalidad atípica como lo fue la pandemia de Covid-19, cuando , dicho por el juez, las clases estaban suspendidas y se llevaban a cabo mediante modalidad virtual, lo que no explica la necesidad de la adquisición, por arrendamiento, de vehículos nuevos”

Cabe recordar que, de acuerdo con la investigación, los recursos habrían sido destinados al arrendamiento de 42 vehículos mediante un contrato irregular firmado por el entonces exdirector administrativo de la UACH, que superó los 31 millones 570 mil pesos, pese a que el presupuesto aprobado para la adquisición de activo fijo en ese ejercicio fiscal era considerablemente menor, lo que evidencia una desviación de recursos públicos hacia fines no prioritarios de forma irregular y superflua.

Aunado a la Vinculación a Proceso del imputado, la autoridad jurisdiccional resolvió imponer 4 meses para la investigación complementaria y medidas cautelares al hoy imputado qué garanticen un juicio conforme a la ley

El Fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, reitero que se actuará con firmeza y sin excepciones en esta investigación del desvío millonario en la UACH, mismos que nos fueron denunciados por personal de la propia Universidad, y la vinculación a proceso habla de una investigación técnica y jurídicamente sólida” seguiremos dándole resultados a los chihuahuenses en la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción, llevando ante la justicia a quienes hayan hecho un uso indebido de los recursos públicos y vulnerado la confianza de la ciudadanía” concluyó el Fiscal Abelardo Valenzuela.