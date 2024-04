Asegura Máynez que va por la Presidencia, no por el segundo lugar

Jorge Álvarez Máynez aseguró que en el segundo debate competirá por la Presidencia de México y no por el segundo lugar de la contienda, pues la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez “está liquidada” y la única opción para sacar a Morena del poder es Movimiento Ciudadano (MC).

“Más del 40% de los mexicanos no han decidido su voto, pese a que a muchas encuestadoras o a los medios que las difunden les gusta distribuir a los indecisos, la inmensa mayoría de los mexicanos no ha decidido su voto y yo espero que este debate les sirva para decidirlo.

“Nosotros vamos para ganar la Presidencia y por supuesto que estoy convencido de que el Primer Debate nos ayudó a crecer, a demostrar las cosas que la inequidad en la contienda no nos permite y que en un debate como estamos los tres, como no hay edición, como no hay sesgos, pues nos permite que la gente compare, que nos vea, que nos evalúe. (…) La única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra, la otra está liquidada”, dijo el abanderado naranja.

Afirmó que su estrategia es hablar de frente y contrastar sus propuestas con las de las candidatas, no atacar.

Asimismo, indicó no tener alguna queja o problema con el formato del debate anterior y el de este domingo pues a él le ayudó mucho a subir en las encuestas y simpatías y, de forma contraria, acusó que las quejas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron injustas.

ElUniversal