Asesina a masculino por la espalda; lo sentencian a ocho años de cárcel

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo en un procedimiento abreviado, una sentencia condenatoria de ocho años de prisión dictada en contra de Jesús Javier R. M., por el delito de homicidio que cometió en Ciudad Juárez.

Ante los datos de prueba expuestos por parte del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida durante el proceso penal, el ahora sentenciado, aceptó su responsabilidad por la muerte de Omar H. P.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 28 de agosto del año 2024, el ahora sentenciado, portando un arma de fuego, le disparó por la espalda a su víctima cuando esta se encontraba en el cruce de las calles Santa Juana y San Esdras del fraccionamiento Cerradas Santa Isabel.

El Juez conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia que Jesús Javier R. M., purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.