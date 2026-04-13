Se repite cada lunes: amanecen afuera de maquiladoras

Pese a las recomendaciones de no permanecer durante la noche en el exterior de las maquiladoras, numerosos ciudadanos continúan quedándose a dormir afuera de distintas empresas en la ciudad con la esperanza de conseguir un empleo.

Cada lunes por la mañana es común observar a personas en las entradas principales de parques industriales y maquiladoras, muchas de ellas con cobijas, mochilas y documentación en mano, luego de haber pasado la noche esperando una oportunidad laboral.

De acuerdo con testimonios de buscadores de empleo, en varias ocasiones circulan rumores sobre supuestas contrataciones masivas en determinadas empresas. Esto provoca que desde la noche del domingo, hombres y mujeres se concentren afuera de las plantas para intentar asegurar un lugar en el proceso de reclutamiento.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la cantidad de vacantes es limitada y no todos logran ser contratados. Se estima que, en promedio, apenas alrededor del 10 por ciento de quienes esperan durante la madrugada obtienen un empleo, pese al sacrificio de pasar la noche a la intemperie.

Esta situación se repite en diferentes puntos de la ciudad, donde la necesidad de trabajo lleva a decenas de personas a permanecer durante horas, incluso bajo bajas temperaturas o condiciones poco favorables, con la expectativa de integrarse a la plantilla laboral de alguna maquiladora.