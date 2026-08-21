Presentan estudiantes de la UP 61 proyectos innovadores

Con una exhibición que reunió 61 prototipos, servicios y modelos de negocio, la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) demostró su talento y visión de futuro durante la edición 2026 del Innova Fest.

En este encuentro, jóvenes de diversas disciplinas expusieron su creatividad y capacidad técnica para desarrollar soluciones efectivas a problemas reales del sector productivo y social.

El hangar de la institución sirvió como escenario principal donde el alumnado de las ingenierías Aeronáutica, Ambiental y Sustentabilidad, Industrial, Mecánica Automotriz, así como de la Licenciatura en Administración, defendió sus proyectos mediante exposiciones presenciales y presentaciones tipo pitch.

Durante sus intervenciones, las y los universitarios fundamentaron el diseño, la viabilidad técnica y las proyecciones comerciales de cada una de sus iniciativas.

El rector de la UPCH, Cristopher James Barousse, felicitó al alumnado por su profesionalismo al demostrar que pueden llevar sus conocimientos a la práctica de hacer un producto útil y además rentable.

Este encuentro multidisciplinario contó con el impulso de los directivos académicos Tamara Isaí Peinado Alvídrez y Hussein Maloof, así como del secretario académico Eduardo Barbosa Sáenz, bajo la coordinación directa de los docentes Anabel Aguirre y Abner Parada.

En el área de transporte y tecnología automotriz destacaron vehículos adaptados para personas con discapacidad y adultos mayores, entre ellos, un servicio tipo taxi y un modelo modular, así como un balón para personas con discapacidad visual.

Asimismo, en la rama mecánica se presentaron avances de alto impacto técnico como el escáner predictivo Vitalcheck, un sistema de encendido por huella dactilar, frenado inteligente para camiones de carga y amortiguadores regenerativos diseñados para recuperar energía y cargar baterías auxiliares independientes.

En materia ambiental y de economía circular, el estudiantado desarrolló dispositivos inteligentes de bajo costo para detectar fugas de agua y monitorear su consumo, acompañados por sistemas de riego automatizados para pequeñas huertas.

En cuanto al manejo de residuos, sobresalieron máquinas recicladoras inversas capaces de clasificar aluminio y plástico HDPE, procesos para transformar aceite vegetal usado en biocombustibles, y la creación de un cuero sintético a partir de cultivos bacterianos de kombucha enfocado en la industria textil.

Por su parte, la carrera de Ingeniería Aeronáutica sorprendió con piezas impresas en PET reciclado, un sistema de cámaras para la detección de objetos extraños en pistas de aterrizaje (FOD), herramientas sensorizadas para la inspección de fuselajes y software especializado para la administración de hangares.

Entre las propuestas para la aviación comercial se incluyeron modelos de asientos semiparados para vuelos cortos, neumáticos agrícolas diseñados para reducir el desgaste por rotación y drones modulares económicos para el entrenamiento de nuevos pilotos.

La Licenciatura en Administración introdujo productos de alto valor agregado, tales como mascarillas de hidrogel con protección solar, el joyero adaptable Expanjoy y hieleras ecológicas con cargadores eléctricos integrados.

En el ámbito de servicios y logística, se expusieron proyectos como Bache Track, Kodair, Launch Trigger y NOX, orientados a la clasificación de alimentos, organización de eventos y diagnósticos de capacitación corporativa.