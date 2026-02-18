La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la reparación de un hundimiento de grandes dimensiones y profundidad, registrado sobre la Avenida División del Norte en el cruce de las calles Ignacio Alatorre y Pinotepa.

El desperfecto fue provocado por el deterioro de una tubería sanitaria de concreto que había cumplido su tiempo de vida útil, lo que derivó en la formación de un hundimiento expuesto en la vialidad, lo que generó además afectaciones en el sistema de alcantarillado del sector, ocasionando brotes de aguas negras en algunas descargas domiciliarias.

Para brindar una atención inmediata, cuadrillas del departamento de alcantarillado realizan la reposición de aproximadamente 30 metros de tubería sanitaria de 8 pulgadas, trabajos que se hacen a una profundidad cercana a los 6 metros, en estas acciones se emplean equipos especializados, entre ellos una excavadora, una retroexcavadora, equipo de inyección y succión tipo vactor, así como un camión de volteo para el retiro y manejo del material producto de la excavación.

Una vez concluidas las labores de reposición de tubería, durante la tarde de este martes, se dará paso al departamento de bacheo para la rehabilitación de la carpeta asfáltica y la apertura de la vialidad en el menor tiempo posible.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso de actuar de manera oportuna, ante cualquier situación que represente un riesgo para la comunidad, fortaleciendo la infraestructura hidráulica y sanitaria para beneficio de los juarenses.