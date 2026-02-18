Estados Unidos anunció este martes que ha destruido otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total habría dejado al menos 11 muertos.

Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Según informó el Comando Sur en un comunicado publicado este martes, “a última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”.

Washington confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de tráfico de estupefacientes”. El comunicado describe así la operación: “11 narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe”.

Estos tres ataques llegan después de que otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera el pasado viernes otra lancha y provocara la muerte de sus tres tripulantes. Desde septiembre estos ataques contra supuestos narcotraficantes superan ya los 40 y han dejado en torno a 150 muertos.

Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estas personas el debido proceso, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la Administración ha declarado la guerra a varios carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.