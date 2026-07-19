La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento registrado en la red de alcantarillado sobre la calle Jacinto Benavente, en el cruce con la avenida Ejército Nacional, en la colonia Casas Grandes, derivado de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

La Arquitecta Ileana Baca, del departamento de Alcantarillado en el Distrito 1, explicó que, el hundimiento se originó a consecuencia de las lluvias registradas el día de ayer, las cuales provocaron el colapso de la infraestructura. Por ello, el personal lleva a cabo el reemplazo de la tubería de concreto por tubería de PVC.

“Se va a reemplazar la tubería que se encuentra dañada esto a causa de las lluvias recientes que ocasionaron este hundimiento. Se realizará la reposición de 18 metros lineales de tubería de 30 pulgadas”, detalló.

Asimismo, informó que para llevar a cabo las maniobras se utiliza maquinaria especializada, entre ella un rotomartillo para la perforación del pavimento, un dompe, un camión de volteo, una retroexcavadora y una cuadrilla operativa.

Señaló que, los trabajos tendrán una duración aproximada de dos días, para posteriormente reestablecer la circulación vehicular en la zona.

Recordó que, anteriormente se atendió un hundimiento en el mismo cruce, sin embargo, aclaró que, ambos casos no están relacionados. Explicó que, en esta ocasión, el daño se presentó en el carril central y fue ocasionado por el ingreso de agua pluvial al colector a través de una rejilla pluvial.

La JMAS recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, utilizar vías alternas y tener paciencia mientras se llevan a cabo las labores de reparación.