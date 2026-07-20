–El gabinete de Sheinbaum salió a jugar de defensa

–Sobrevivientes de volcadura viven calvario en Hospital General

Mientras los juarenses siguen esperando que las obras “históricas” anunciadas por el gobierno del Estado salgan del PowerPoint para convertirse en cemento, maquinaria y trabajadores, la gobernadora Maru Campos ya hizo un nuevo viajecito a Inglaterra.

El vuelo transatlántico de la gober despegó mucho más rápido que varios proyectos prometidos para juaritos que nomás no arrancan.

Y no es que asistir a la Feria Aeroespacial de Farnborough sea poca cosa. Al contrario, se trata de uno de los escaparates más importantes de la industria para promocionar a Chihuahua y atraer inversiones.

Cualquier fotografía de Maru bien contenta con los ingleses en Londres terminará convirtiéndose en combustible político para Morena que ya la traen en jabón.

Quien seguramente ya afila el celular para grabar su siguiente video de critica a la gobernadora es Andrea Chávez. La senadora difícilmente dejará pasar la oportunidad de contrastar las imágenes de Maru entre empresarios y funcionarios europeos con las calles y pendientes que los juarenses siguen reclamando.

Si algo ha demostrado la legisladora morenista es que convierte cualquier viaje oficial de la mandataria estatal en un proyectil para las redes sociales, y esta vez la munición llegó desde el otro lado del Atlántico.

Además, el tema de los viajes internacionales de Maru Campos vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate por sus múltiples salidas al extranjero.

Desde hace tiempo se cuestiona que la mandataria acumula decenas de giras internacionales mientras hay municipios donde todavía esperan verla con la misma frecuencia, es el caso de juaritos.

Claudia Sheinbaum entrega a Rodri el Balón de Oro del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo presente con Trump y el ministro de Canadá en la final del Mundial 2026 que ganó España a Argentina.

El verano en el que la presidenta se volvió fifas. Claudia Sheinbaum asistió este domingo 19 de julio a la final del Mundial 2026 en Nueva York, donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, los tres anfitriones.

La presidenta mexicana formó parte de la comitiva que entregó los trofeos a los mejores jugadores, así como las medallas de segundo lugar a Argentina y los reconocimientos para los campeones de España.

Sheinbaum entregó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo que fue el español Rodri, parte fundamental para que la Furia Roja conquistara su segundo título mundial de futbol.

La mandataria ya había adelantado su decisión el viernes por la noche, al confirmar que aceptó la invitación de Trump para estar presente en el partido España vs. Argentina. Finalmente, este sábado 18 de julio hizo oficial su viaje a Estados Unidos, al afirmar que los líderes de los tres países sede del Mundial 2026 deben estar presentes en el encuentro.

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Resulta que para defender un viaje presidencial no hizo falta una conferencia mañanera… bastó con sincronizar las cuentas de medio gabinete.

Apenas comenzaron las críticas por la presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial, secretarios, dirigentes de Morena y funcionarios salieron en estampida digital con los mismos mensajes, los mismos argumentos y hasta los mismos hashtags.

Parecía más una campaña de lanzamiento que una defensa espontánea.

Desde Gobernación hasta Educación explicaron que no era un paseo futbolero, sino una misión diplomática. Que México fue coanfitrión del Mundial, que Donald Trump la invitó y que la presidenta debía representar al país junto a los otros líderes de Norteamérica.

Todo muy institucional… aunque el timing hizo pensar que alguien repartió el guion antes del silbatazo inicial.

Lo curioso es que hace apenas unas semanas la propia Sheinbaum decidió no acudir a la inauguración del torneo y hasta presumió haber cedido su boleto. Ahora, sentarse en el palco principal sí resultó indispensable. En política, como en el futbol, las alineaciones cambian según el marcador.

Mientras tanto, la oposición encontró el balón perfecto para cuestionar la congruencia de la austeridad republicana. Porque una cosa es hablar de representación internacional y otra muy distinta convencer a quienes siguen viendo cualquier viaje al extranjero como un lujo pagado con recursos públicos.

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Un hecho bochornoso ocurrió este fin de semana en el Hospital General de Ciudad Juárez, donde tres personas lesionadas en una volcadura —entre ellas un niño de apenas un año y ocho meses— llegaron en ambulancias de la Cruz Roja… y lo primero que encontraron no fue una camilla, sino una puerta prácticamente cerrada.

Los paramédicos hicieron su parte. Atendieron la emergencia, estabilizaron a los pacientes y recorrieron la carretera desde el tramo Ahumada-Juárez para llevarlos al hospital.

Lo que nadie esperaba era que, al llegar a Urgencias, comenzara su calvario: negativa de atención médica a los lesionados.

La explicación que comenzó a circular fue tan preocupante como reveladora, no había camas o no existía capacidad para atenderlos.

Si eso es cierto, el problema deja ver la crisis que vive el Hospital General y la pésima radiografía del estado en que se encuentra el servicio hospitalario. Porque una urgencia no puede ponerse en lista de espera.

Después de varios minutos de espera, valoraciones realizadas prácticamente sobre las ambulancias y la presión de familiares y socorristas, finalmente los tres lesionados fueron admitidos. Menos mal.

Ahora la pregunta que queda en el aire es: ¿qué habría pasado si las heridas hubieran sido todavía más graves o si cada minuto hubiera marcado la diferencia entre la vida y la muerte?

Mientras las autoridades estatales presumen inversiones en Medi Chihuahua, programas y mejoras en el sistema de salud, la realidad vuelve a recordar que los indicadores más importantes no se presentan en conferencias de prensa.